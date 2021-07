Mercato Udinese – Il nuovo portiere potrebbe arrivare dal Verona

Continuano i casting per trovare il sostituto di Musso. Nelle ultime ore, è spuntato fuori un nome nuovo: ecco di chi si tratta

Il calciomercato dell' Udinese entra nel vivo. L'obiettivo per la prossima stagione sarà quello di terminare il campionato nella parte sinistra della classifica. Ad oggi, sembra molto difficile, ma con l'arrivo di qualche rinforzo, i bianconeri potrebbero stupire tutti. I tifosi, però, ancora devono metabolizzare la cessioni di Juan Musso e di Rodrigo De Paul . Il portiere è stato acquistato dall' Atalanta per venti milioni di euro, mentre il numero dieci firmerà con l' Atletico Madrid , nei prossimi giorni. La società è al lavoro per trovare degni sostituti. Marino vuole prima acquistare un nuovo estremo difensore per poi concentrarsi sul centrocampista. Ma vediamo il nuovo nome accostato ai friulani .

Luca Gotti è stato chiaro: entro il 19 luglio (data della partenza per il ritiro) l'Udinese deve avere il nuovo portiere. La società cercherà in tutti i modi di accontentarlo. In queste settimane, la dirigenza ha sondato diversi profili, ma ancora non c'è stato l'affondo decisivo per nessuno. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c'è un nome nuove che potrebbe fare al caso dei bianconeri. Si tratta di Marco Silvestri, in scadenza di contratto con l'Hellas Verona nel 2022. Il classe '91 è stato uno dei migliori giocatori nel suo ruolo dell'ultimo campionato e sarebbe pronto a lasciare il Veneto per provare una nuova esperienza. L' italiano, esperto ed affidabile, sarebbe un ottimo erede di Musso. Tuttavia, in pole c'è sempre Jesse Joronen del Brescia. Il finlandese che ha una valutazione di circa due milioni di euro, sembrerebbe essere il prescelto da Pierpaolo Marino e dal patron Gino Pozzo. Inoltre, i buoni rapporti tra le due società potrebbero facilitare la trattativa. I prossimi giorni saranno decisivi per scoprire chi difenderà i pali dei friulani nella prossima stagione. Nel frattempo, l'Udinese punta un giovane talento francese.