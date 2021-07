Calciomercato Udinese – Un club spagnolo sulle tracce di Molina

Nahuel Molina è seguito da diversi top club europei. Nelle ultime ore anche una squadra spagnola avrebbe fatto un sondaggio

Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo e l' Udinese non vuole farsi trovare impreparata. Sarà un'estate molto calda per i dirgenti friulani che dovranno sostituire al meglio i due big argentini Juan Musso e Rodrigo De Paul . Non sarà un compito facile, ma la società cercherà di affidare a mister Gotti una rosa competitiva in tutti i reparti. L'obiettivo per la prossima stagione sarà quello di terminare il campionato tra le prime dieci squadre in classifica. Serviranno inevitabilmente rinforzi. Tuttavia, c'è un altro giocatore che non è sicuro di rimanere al 100%. Si tratta di Nahuel Molina . Un club spagnolo sembrerebb essere molto interessato. Ma vediamo i dettagli .

Dopo un primo periodo di adattamento, Molina che ha trovato nella città di Udine l’ambiente ideale per poter crescere, è diventato un punto fermo della squadra di Luca Gotti. In fase realizzativa il suo apporto è stato fondamentale visto che ha segnato 2 gol e fornito 5 assist. Non a caso, l' argentino è seguito da diversi top club. Secondo le ultime indiscrezione provenienti dalla Spagna, in questi giorni anche il Siviglia avrebbe chiesto informazioni sul classe '98. Gli andalusi sono reduci da un ottimo quarto posto in Liga, ma vorrebbero fare un ulteriore salto di qualità per lottare per lo Scudetto. Molina rappresenterebbe un rinforzo di prospettiva, ma allo stesso tempo importante da subito. Tuttavia, Pozzo è stato chiaro: per vendere il laterale servono almeno ben venti milioni di euro. Al momento, il numero 19 bianconero non vuole distrazioni, visto che domenica scenderà in campo con l'Argentina nella finale della Copa America contro il Brasile. Ognu discorso sul suo futuro è rimandato. Nel frattempo, l'Udinese sta cercando l'erede di De Paul. Marino è tornato alla carica per un vecchio obiettivo, attualmente in forza al Napoli. Ecco di chi si tratta.