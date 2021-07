Calciomercato Udinese – I bianconeri si iscrivono alla corsa per Fares

Con la probabile partenza di Stryger Larsen, l'Udinese ha bisogno di un nuovo ricambio. Piace il biancoceleste Fares

Il calciomercato dell'Udinese entra nel vivo. Dopo le cessioni di Svante Ingelsson all'Hansa Rostock e di Juan Musso all'Atalanta, a breve arriverà anche quella di Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid. L'accordo è stato trovato diversi giorni fa:il centrocampista si trasferirà in Spagna per trentacinque milioni di euro e firmerà un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Per l'ufficialità si attende lo svolvigmento delle visite mediche, in programma dopo la fine della Copa America. I dirigenti friulani oltre a troavare i sostituti dei due big, dovranno cercare di migliorare anche gli altri reparti. Sicuramente arriveranno un nuovo attaccante ed un nuovo difensore. Da monitorare, poi, la situazione riguardante le corsie esterne. Vediamo l'ultimo giocatore accostato ai bianconeri.