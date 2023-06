News Udinese – Meglio di Brozovic e Lobotka, nessuno come Walace

Quella giocata da Walace è la sua migliore stagione da quando è arrivato all'Udinese e su questo non ci sono dubbi. La squadra, non può più fare a meno di lui e stiamo parlando di un calciatore fondamentale in tutti i ruoli del campo. Proprio in queste ultime ore è uscito un nuovo dato che rende la stagione del centrocampista brasiliano ancora più importante. Walace si classifica al primo posto nella graduatoria stipulata per i palloni rubati. Nessuno meglio di lui, visto che nel corso di questo torneo è riuscito a strappare agli avversari ben 297 volte il possesso. Un traguardo che lo porta di diritto tra i migliori mediani del nostro campionato. In queste graduatoria è riuscito a superare dei veri e propri mostri sacri come il motore del Napoli Stanislav Lobotka o come Marcelo Brozovic. Un dato davvero clamoroso per un calciatore che fino all'arrivo di Luca Gotti era con un piede sull'uscio, pronto per l'addio definitivo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere il profilo del nuovo Becao. Affare da 15 milioni <<<