Calciomercato Udinese – Situazione attacco: chi entra e chi esce

Siamo giunti alla vigilia dell’esordio in campionato dell’Udinese. Domani i ragazzi di mister Luca Gotti ospiteranno alla Dacia Arena i bianconeri di Torino. Sarà un match molto difficile, ma i friulani vogliono iniziare con il piede giusto. Nel frattempo, il calciomercato non va mai in vacanza. Pierpaolo Marino è al lavoro per puntellare la rosa . C’è un reparto da migliorare ulteriormente. Naturalmente, stiamo parlando dell’attacco. Tra chi entra e chi esce, vediamo le ultime trattative. Partiamo da quelle in entrata <<<