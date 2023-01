Calciomercato Udinese – Skriniar parte, Marotta cerca: problemi in vista

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri e nel frattempo deve anche salvarsi sul mercato in uscita: le ultime

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una società che ha grande voglia di continuare a dire la sua e che dopo la penalità inflitta alla Vecchia Signora può sognare un piazzamento in Europa. Non sarà facile raggiungere un traguardo così ambizioso, ma la possibilità c'è e di conseguenza bisogna fare il massimo per poterla cogliere. Allo stesso tempo sono diversi i calciatori che proprio grazie alle loro buone prestazioni si sono guadagnati l'interesse delle migliori società del nostro calcio. Tra questi c'è anche un difensore centrale che interessa moltissimo ai vice Campioni d'Italia. Andiamo a vedere di chi si sta parlando.

Dopo le notizie degli ultimi giorni, la difesa neroazzurra sembra essere pronta per essere smantellata e difficilmente si potrà fare qualcosa per sistemare questo problema. Milan Skriniar ha annunciato che non prolungherà il contratto con la squadra allenta da Simone Inzaghi e di conseguenza inizia ufficialmente il lavoro di Beppe Marotta e Piero Ausilio. I due dirigenti dovranno utilizzare tutte le loro capacità per ricostruire quasi completamente la retroguardia neroazzurra. Uno dei primi giocatori ad essere stato appuntato sul taccuino arriva proprio dalla squadra del Friuli Venezia Giulia. Ecco il protagonista.

Futuro a Milano — Il talento che ha sorpreso diverse squadre sia in Italia che in Inghilterra è Rodrigo Becao. Il difensore centrale brasiliano ha giocato un'ottima prima parte di stagione (fino all'infortunio). Diverse squadre hanno richiesto informazioni per il suo profilo e tra queste c'è anche la beneamata allenata da Simone Inzaghi. Vedremo se la trattativa decollerà, anche perché il brasiliano è il sostituto perfetto per lo slovacco. Non perdiamo altro tempo, però, ed andiamo a vedere anche altre novità sul mercato in uscita. Nelle ultime ore è stato fissato il prezzo per un componente del centrocampo. Ecco le squadre interessate a Jean Victor Makengo <<<