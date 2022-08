Calciomercato Udinese – Sky conferma: “Soppy 48h alla chiusura…”

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di trovare i suoi primi tre punti nel corso di questa stagione. Sicuramente non sarà semplice, ma bisogna battere la Salernitana tra le mura amiche e solo in questo modo si può iniziare a smuovere la classifica. Nel frattempo la dirigenza inizia a cercare delle alternative per quanto riguarda un componente molto importante per la fascia destra. Il protagonista dell'articolo è senza ombra di dubbio Brandon Soppy che in questo momento sta cercando una nuova destinazione, viste le offerte recapitate negli ultimi giorni.