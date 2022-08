Notizie Udinese – I precedenti con la Salernitana: bianconeri in vantaggio

La squadra di Andrea Sottil si prepara al secondo incontro di campionato. Ecco l'andamento del team contro il suo prossimo avversario

Redazione

La squadra guidata da Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di un match tutt'altro che semplice e contro un avversario che non vede l'ora di fare la differenza. La Salernitana è una delle società che ha speso di più nel corso di questa sessione di mercato ed ha tutte le intenzioni di rifarsi anche sul campo. L'Udinese d'altro canto è consapevole di avere una rosa pronta e ben costruita per il campionato di Serie A e dopo la buona prestazione contro i campioni d'Italia, non vede l'ora di poter dire la sua. Non sarà semplice ed anzi bisognerà dare tutti, ma i precedenti sono dalla parte della squadra friulana.

Nel corso delle ultime stagioni le due squadre non si sono incontrate spesso, se eliminiamo la passata stagione l'ultimo match risale a prima del 2000. Le due squadre, però, hanno messo in cascina altri due incontri proprio solo qualche mese fa ed il primo è terminato con una vittoria per la Salernitana alla Dacia Arena, mentre il secondo è stata l'apoteosi bianconera con un 5-0 clamoroso. Nel corso di quella serata, in realtà, ha festeggiato soprattutto la città di Salerno visto che nonostante la sconfitta è riuscita a rimanere nella massima serie del calcio italiano.

Tutti i precedenti

Se andiamo a vedere tutti i risultati precedenti troviamo dei dati sicuramente interessanti. L'Udinese è in netto vantaggio, visto che nei tredici incontri che si sono disputati non c'è quasi mai stata partita. Al momento si parla di otto vittorie bianconere, tre pareggi e solo due sconfitte. Sicuramente dei dati molto interessanti e che fanno ben sperare in vista di sabato pomeriggio. Cambiando rapidamente discorso, bisogna analizzare anche il calciomercato dove un terzino sembra essere prossimo alla cessione. Stiamo parlando di Brandon Soppy, ecco come cambia la fascia dopo il suo addio <<<