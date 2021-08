Calciomercato Udinese – Sky annuncia: ”Sprint per l’attaccante”

Forse ci siamo. Secondo Sky Sport, l'Udinese sarebbe molto vicina ad acquistare la nuova punta; ecco di chi si tratta

Tra soli quattro giorni ricomincerà la Serie A. I tifosi dell'Udinese dovranno aspettare fino a domenica per rivedere la propria squadra. I ragazzi di Gotti ospiteranno alla Dacia Arena la Vecchia Signora. In attesa di questo match, la dirigenza friulana è al lavoro per regalare qualche nuovo innesto. Ad oggi sono arrivati i portieri Marco Silvestri e Daniele Padelli e i talentuosi Destiny Udogie e Lazar Samardzic. Tuttavia, i bianconeri hanno un disperato bisogno di una punta. Dopo settimane di riflessioni, forse ci siamo. L'annuncio arriva direttamente da Sky. Ecco chi potrebbe essere il nuovo numero nove dell'Udinese.

Il profilo

Il calciatore in questione è Giovanni Simeone del Cagliari. L' argentino, dopo due stagioni, potrebbe lasciare la Sardegna. Il principale motivo è il poco spazio ha disposizione. Infatti, il titolare di mister Semplici è Leonardo Pavoletti. Nella scorsa stagione il Cholito ha segnato sei gol e fornito due assist in trentatré partite. Non un bottino esaltante, ma il classe '95 ha dimostrato di saper fare di meglio. Ha solamente bisogno di fiducia. Infatti, negli anni precedenti, è quasi sempre arrivato in doppia cifra di reti segnate. Come riportato da Gianluca Di Marzio sia durante la trasimissione ''Calciomercato, l'originale'' che sul prorpio sito, ''l'Udinese ci prova per Simeone''. Pierpaolo Marino avrebbe intensificato i contatti con Giulini. Si fa sul serio. Ma vediamo le possibili cifre dell'operazione.

I costi

Il Cagliari ha acquistato Gio Simeone dalla Fiorentina per circa quindici milioni di euro. Per questo motivo, la società isolana non farà nessuno sconto ai friulani. L' accordo si potrebbe trovare sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai dodici milioni. I prossimi giorni saranno decisivi. Marino non ha più tempo da perdere: manca sempre meno al 31 agosto (data di chiusura del calciomercato).