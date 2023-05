Calciomercato Udinese – Soldati smentisce: “Samardzic al Napoli? Difficile”

Il presidente Franco Soldati è intervenuto a Radio Kiss Kiss per fare un po' il punto della situazione sul mercato bianconero, ma anche su quello del Napoli. Proprio nelle ultime ore era uscita la notizia (riportata dal quotidiano La Repubblica) di un accordo imminente tra i campioni d'Italia e l'Udinese per Lazar Samardzic. Negli ultimi minuti è arrivata una netta smentita da parte del presidente. Ecco le sue parole: "Io non so se il serbo piace al Napoli, bisognerebbe chiederlo direttamente a loro. Lazar è un calciatore poliedrico e dotato di grandissime qualità, ma soprattutto è un calciatore dell'Udinese. Ad oggi vedo molto difficile che possa muoversi". Soldati è molto sicuro delle sue affermazioni ed ha rispedito al mittente ogni possibile voce di mercato. Adesso non possiamo fare altro che attendere l'estate ma l'idea dei friulani su Lazar è a dir poco chiara. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le dichiarazioni di Nehuen Perez. Ecco le sue parole <<<