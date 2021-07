Calciomercato Udinese – Stryger Larsen al Galatasaray: ecco l’offerta

La trattativa col Galatasary per Stryger Larsen è ripresa. I turchi infatti hanno presentato l'offerta ufficiale all'Udinese, ecco le cifre

Il Galatasaray ritorna alla carica per Stryger Larsen. Il club turco sembrava che avesse abbandonato la trattativa e virato su altri obbiettivi. Il calciatore danese è attualmente in vacanza dopo le avventure dell'Europeo dove si è messo in mostra. L'Udinese sa che questa è l'ultima sessione di mercato per cercare di ricavare il più possibile dalla sua cessione. Il calciatore infatti è in scadenza nel 2022 e non ha manifestato la volontà di voler rinnovare il contratto. Il denaro che entrerà nelle casse friulane per la sua partenza potrà essere reinvestito per completare gli altri reparti. E in queste ore la trattativa con il Galatasary si è riaccesa al punto che il club turco ha fatto la sua offerta. Scopriamola insieme.