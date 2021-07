Mercato Udinese – Stryger Larsen: sirene inglesi per l’esterno danese

Stryger Larsen ha attirato su di sé l'attenzione di molti club. L'ultima squadra a mostrare interesse è il Watford in Premier League

Redazione

Stryger Larsen ha attirato su di sé l'attenzione di molti club durante questi europei. La new entry è rappresentata dal Watford. Infatti, il club inglese controllato dalla famiglia Pozzo è seriamente intenzionato a prelevare l'esterno danese dall'Udinese. Il Watford ha fatto ritorno in Premier League in questa stagione dopo la retrocessione in Championship di un anno fa. La dirigenza punta a rinforzare la rosa in questa sessione di mercato per ottenere una salvezza tranquilla affidandosi a dei giocatori dal rendimento costante. Al momento Stryger Larsen è in vacanza dopo Euro2020 e si cercherà di far luce sul suo futuro appena rientrerà ad Udine.

Non solo Watford

Sull'esterno, però, nei giorni scorsi si erano mosse anche Fiorentina e Galatasaray. I turchi, dopo il sondaggio della scorsa settimana, non hanno ancora affondato il colpo. La Viola attende interessata alla finestra e fiuta il colpo, concentrandosi prima su altri ruoli scoperti. L'Udinese valuta Styger Larsen 4 milioni di euro e con il contratto in scadenza nel 2022 non ha molte alternative. Le strade sono due: cessione o rinnovo. Ovviamente la famiglia Pozzo non vuole perdere il calciatore a zero e qualora il danese volesse provare una nuova esperienza non ci saranno bracci di ferro.

I numeri

Stryger Larsen è stato importante in questi 4 anni in Friuli e lo testimoniano i suoi numeri. Il terzino, infatti, ha registrato 140 presenze con la maglia bianconera garantendo anche 5 gol ed 8 assist. Il suo rendimento affidabile è fuori anche in nazionale dando così equilibrio alla sua Danimarca. Ora si gode il meritato riposo dopo una stagione lunghissima iniziata lo scorso settembre. Ma senza dubbio penserà anche al suo futuro perché sa che a 30 anni deve fare una scelta di vita. Legarsi ancora all'Udinese e diventare una bandiera del club oppure provare una nuova esperienza all'estero, magari sempre sotto la presidenza Pozzo. <<<