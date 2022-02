Calciomercato Udinese \ Ultim’ora su Success! Le voci trovano conferma

Scoperto nel 2013 e messo subito sotto contratto per 5 anni, inizia virtualmente quasi dieci anni fa la prima esperienza bianconera di Isaac Success .

Sarà il suo un inizio prettamente virtuale in quanto, dalla firma sul contratto, inizia il giro di prestiti caratteristico dei giocatori dell'Udinese con destinazione le varie squadre della famiglia Pozzo. Prima la Liga con il Granada, dove esplode prima in seconda squadra e poi nella prima con prestazioni di tutto rispetto. Nel 2016 c'è il salto nell'altra franchigia della famiglia Pozzo: la Premier con il Watford dove, tuttavia, non si inserisce mai veramente. Ma arriviamo al dunque!