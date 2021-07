Mercato Udinese – Super colpo possibile!!! Il fantasista ci sta pensando

Il D.S. Pierpaolo Marino è già all'opera, convinto che questo potrebbe essere il colpo da 90. Andiamo a vedere assieme di chi si sta parlando

Nelle ultime ore l'Udinese e tutta la sua dirigenza sta facendo sul serio, l'obiettivo è quello di trovare un degno sostituto di Rodrigo De Paul. La missione è difficile, quasi impossibile, dato che le prestazioni del neo acquisto colchoneros non sono facilmente replicabili, ma il nome in voga da parecchi giorni potrebbe essere l'unico in grado di regalare le stesse idee sul campo ad un prezzo contenutissimo. Il D.S. Pierpaolo Marino è già all'opera, convinto che questo potrebbe essere il colpo in grado di cambiare totalmente le ambizioni del club in vista della prossima stagione. Andiamo a vedere assieme di chi si sta parlando.

Il profilo

L'articolo è incentrato sul giocatore uruguagio Gaston Ramirez. Un trequartista in grado di unire grandi prestazioni a fenomenali giocate, nell'ultima stagione con la Sampdoria ha giocato un po' sotto le aspettative, sono arrivate solo venticinque presenze, condite da quattro assist ma nessun gol. Nella carriera, il trentenne ha dimostrato di essere in grado di poter fare la differenza senza problemi, lo dimostrano i cinquantacinque gol e i cinquantuno assist in più di trecento presenze tra i professionisti. Dopo aver presentato il giocatore, si passa a scrivere della trattativa e delle potenziali avversarie che può avere la società friulana per accaparrarsi le sue prestazioni.

La trattativa

Gaston fa gola a molti club, perché il costo per accaparrarsi le sue prestazioni è pressoché nullo, dato che il giocatore è svincolato da questo Giugno ed è in cerca di una nuova avventura italiana. Le avversarie però sono diverse, a partire dal Torino di Ivan Juric che cerca un giocatore proprio in quella posizione. Non dimentichiamo inoltre che il contratto del giocatore uruguaiano non è dei più leggeri, di conseguenza per potersi accaparrare le sue prestazioni, bisogna fare per bene i conti.