Mercato Udinese – Svolta clamorosa nell’affare per un portiere

Arriva una svolta clamorosa in un affare che comprende uno dei diversi portieri trattati fino ad oggi dalla dirigenza bianconera

Stiamo parlando del classe 1991 Marco Silvestri, il suo nome viene accostato sempre più frequentemente a quello della società friulana. In queste ore però potrebbe esserci stata una svolta importante, dato che sembra aver superato la concorrenza di tutti gli avversari, sia Luis Maximiano che Jesse Joronen . Per il primo dei due in realtà dal Portogallo la pensano in un altro modo , mentre la trattativa per il secondo sembra essere definitivamente saltata, soprattutto per le pretese del presidente della Leonessa, Massimo Cellino. Di seguito la cifra che sembra poter accontentare le pretese della società scaligera .

Per l'affare Silvestri, oggi è arrivata l'offerta da parte dell'Udinese, ora tocca alla società veronese accettarla o meno. La cifra che il patron Pozzo ha messo sul piatto è di 9 milioni di euro. Diverse problematiche che l'Hellas sta avendo con il portiere, fanno pensare che basti solo quest'offerta per far concludere l'affare nel migliore dei modi. L'Udinese al momento fa leva principalmente su un dettaglio che non è da poco, cioè l'estremo difensore non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. La conseguenza più logica è che il patron Setti accetti quest'unica offerta in modo da non rischiare di perdere il portiere a zero. Errore che potrebbe essere sanguinoso viste le sue ultime due stagioni in Serie A. Nella giornata odierna dovrebbe arrivare l'ufficialità di un nuovo acquisto bianconero, scopri chi è <<<