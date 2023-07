Udinese – Dal Fener alla Dea, Becao deve solo decidere / La giornata

Il club di Istanbul ha messo sul piatto dieci milioni totali . Nove in parte fissa ed uno di bonus. Un'offerta che soddisfa la richiesta minima del club, ma al momento non è ancora sicuro possa essere abbastanza per convincere la famiglia Pozzo. Sappiamo benissimo che questo sarà l'ultimo tentativo della squadra gialloblù e nelle prossime ore di conseguenza arriverà la risposta definitiva. Allo stesso tempo l'Atalanta è pronta a rilanciare, visto che ha trovato in Becao il sostituto perfetto di Mehri Demiral. Anche il calciatore sembra essere felice di restare in Italia e soprattutto di giocare in un club che disputerà l'Europa League da assoluta protagonista.

Il rinnovo di Deulofeu

Non mancano le novità anche sui rinnovi. Ieri sera ha prolungato il suo contratto fino al 2026 Gerard Deulofeu. Il calciatore spagnolo con questo accordo cerca di diventare una delle bandiere del club bianconero. Non a caso in conferenza è stato lui stesso ad affermare che sarebbe un onore poter diventare il capitano dell'Udinese. Vedremo se effettivamente la società gli affiderà questo incarico davvero molto importante.