Mercato Udinese – Ufficiale: Camara è una nuovo giocatore bianconero

Il calciatore bianconero Etienne Camara ha firmato un contratto quinquennale proprio nelle ultime ore. Andiamo a vedere tutti i dettagli

Il calciatore francese Etienne Camara è diventato ufficialmente un nuovo componente della rosa dell'Udinese. Si parla di un affare concluso sotto traccia e in fretta e furia dalla squadra della famiglia Pozzo. Un profilo molto interessante e soprattutto giovane che potrebbe prendere (senza grossi problemi) il posto al brasiliano Walace soprattutto nei momenti in cui avrà bisogno di riposare nel corso della stagione. Ricordiamo che l'anno scorso mister Sottil non ha fatto saltare nemmeno un match al perno del centrocampo dei friulani. Adesso non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutti i dettagli dell'ultima firma.

Etienne Camara è cresciuto in Francia, ma nelle ultime stagioni si è trasferito al Huddersfield per poter far vedere a tutti il suo valore. Proprio quest'anno sono arrivati i primi match giocati ad alto livello. 20 presenze in Championship e molte di queste da titolare nonostante la giovanissima età. Si parla di un calciatore che ha fatto tutta la trafila delle giovanili con la sua nazione. Adesso arriva la possibilità di mettersi in mostra anche con un team che milita in una dei top cinque campionati europei. Ricordiamo che Camara ha firmato un quinquennale da un milione e mezzo a stagione per i prossimi cinque anni. Andiamo a vedere il comunicato ufficiale del club che ha annunciato il neo arrivato.

Il comunicato ufficiale — "Gioventù, tecnica e fisicità: è questo l'identikit del nuovo centrocampista bianconero Etienne Camara.

Il francese è ufficialmente un giocatore dell'Udinese che ha acquistato a titolo definitivo il diritto alle sue prestazioni sportive dall'Huddersfield. Etienne ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027 con opzione per un'ulteriore stagione sportiva". Un ottimo affare per la squadra bianconera che adesso ha intenzione di vincere il più possibile con la squadra costruita.