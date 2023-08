Mercato Udinese – Il tempo stringe, ma Pereyra non prende la decisione

Bisogna firmare il nuovo contratto, ma Pereyra ad oggi non ha ancora deciso per quale squadra. Il tempo continua a stringere e il rischio è quello di iniziare la nuova stagione senza team che lo accolga. Ad oggi il Tucu è senza società da più di un mese, nonostante ci siano ben tre team pronti per accoglierlo nel loro gruppo squadra. Il primo è l'Udinese che lo rivorrebbe nel mezzo del campo per dare una mano nell'inserimento a tutti i nuovi arrivati. Poi nelle ultime ore si registra anche l'interesse del Genoa. Il team ligure sta allestendo un ottimo team per il massimo campionato italiano e Pereyra sarebbe la ciliegina. Infine c'è anche il Besiktas che giocherà la prossima Conference League e di conseguenza accontenterebbe il sogno dell'ex Watford di tornare a giocare in settimana. Vedremo se nelle prossime ore si potrà aggiungere la parola fine a questa telenovela. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Le ultime 24h di Samardzic <<<