Notizie Udinese – Vecchia Signora ad Udine senza Paul Pogba / Le ultime

L'Udinese continua a lavorare in vista dei primi incontri dell'anno. Bisogna tenere sott'occhio l'andamento dei prossimi avversari: le ultime

La Vecchia Signora si prepara per il primo incontro del suo campionato. Ricordiamo che il 20 di Agosto bisognerà andare alla Dacia Arena e vedersela contro il team diAndrea Sottil. Proprio la sfida da cui è terminata la passata annata. I bianconeri del Friuli Venezia Giulia hanno grande voglia di mettersi in mostra e partire sin da subito con il piede schiacciato sull'acceleratore. Una squadra che nel corso delle prime giornate dell'anno passato era riuscita a mettere in difficoltà tutte le avversarie e addirittura diventare primatista solitaria per qualche ora/giorno (a disparità d'incontri). Proprio per questo motivo si inizia a fare il countdown quando mancano solamente 17 giorni al primo ed importante fischio d'inizio.

La squadra di Max Allegri rischia di presentarsi ai nastri di partenza ancora senza quello che è stato il colpo più importante della passata stagione: Paul Pogba. Il calciatore francese continua ad accusare costanti problemi fisici e di conseguenza difficilmente lo potremo vedere sul campo da gioco tra qualche giorno. Ricordiamo che non è partito per la tournée americana e proverà ad unirsi al gruppo solo nel corso dei prossimi giorni quando tutti rientreranno alla Continassa. Questa è senza ombra di dubbio una buona notizia per il tecnico Andrea Sottil che dovrà fronteggiare un pericolo in meno nella preparazione dell'incontro.

Il centrocampo titolare — La società friulana sa già per due terzi quale sarà il suo centrocampo titolare nel corso della prima giornata di campionato. Davanti alla difesa ci sarà il solito Walace, pronto a mettere in difficoltà ogni trama offensiva degli avversari. Sulla sinistra si posizionerà (come suo solito) Sandi Lovric e dall'altra parte, invece, è ballottaggio puro. Oier Zarraga, Domingos Quina e Giovanni Fabbian si contenderanno la terza maglia da titolarissimo.