Calciomercato Udinese – Thauvin ai saluti / In Francia rivogliono Florian

Il centrocampista francese Florian Thauvin è arrivato in bianconero qualche mese fa, ma l'amore con la squadra bianconera sembra non essere mai sbocciato. In questi sei mesi sono arrivate pochissime presenze sin dai primi minuti e molto spesso si è dovuto accontentare di qualche minuto finale o spezzone di gara poco importante. Sono tante le squadre che comunque lo hanno tenuto sotto osservazione, nonostante abbia fatto una stagione tutt'altro che sorprendente. Adesso non possiamo fare altro che analizzare quali squadre sarebbero pronte per assicurarsi le sue prestazioni, nonostante il team ancora non abbia effettivamente deciso quale sarà il suo futuro.

Ritorno in Francia

Se non sarà il Montpellier, si pensa comunque possa andare al massimo in una squadra che militi in Ligue 1. Alla fine ad oggi sono poche le società interessate ad un giocatore che nelle ultime due stagioni ha giocato tra il Messico e i minuti finali dei match in Serie A. Serve una netta inversione di marcia per poter puntare ai traguardi alti, vediamo se in un'altra squadra Florian riuscirà a mettersi in mostra. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato sia in entrata che in uscita. In queste ore si sta infiammando la pista che porta a Walace. Ecco le ultime sul brasiliano <<<