Mercato Udinese – Walace, piovono offerte dal Brasile / Tutti i dettagli

Walace si gode le sue meritate vacanze. Non dobbiamo dimenticare, però, che il calciatore è al centro delle conversazioni di mercato

Il centrocampista bianconero e brasiliano Walace continua ad essere oggetto del desiderio per la maggior parte delle società che compongono il campionato Brasilerao. Il calciatore sappiamo che ha le idee chiare e dopo un momento difficile a confermato che resterebbe ancora per diverso tempo all'Udinese. Sappiamo allo stesso tempo che per la presidenza Pozzo, tutti i calciatori hanno un prezzo e di conseguenza mai nessuno si può sentire effettivamente al sicuro. Ad oggi, infatti se dovesse arrivare un'offerta ritenuta sufficiente anche un perno centrale come Walace potrebbe dire addio e a quel punto la squadra si getterebbe a capofitto alla ricerca di un possibile sostituto degno di nota. Prima di tutto, andiamo a vedere quali squadre potrebbero cercare di affondare il colpo.

Il primo team che proverà in tutti i modi ad assicurarsi un calciatore con queste qualità è il Palmeiras. Sono già due stagioni che seguono in maniera molto attenta il centrocampista ex Amburgo e chissà che nel corso di questa estate non mettano sul piatto l'offerta necessaria per assicurarsi un calciatore con queste qualità. Walace sarebbe felice di tornare in Brasile? Ad oggi la risposta non ci è chiara, ma fino a qualche mese fa sarebbe stato un sì grosso come una casa. Non solo il Palmeiras, ma anche un altra squadra vorrebbe provare a chiudere il colpo.

Due squadre su di lui — La seconda società pronta a fare carte false per Walace è il Flamengo. Il team che in Sud America sta vincendo campionati e Libertadores con una continuità imbarazzante, vuole rafforzare il suo centrocampo e il nome di Walace sembra essere perfetto. L'Udinese per cedere un perno come il brasiliano, vorrebbe almeno dieci milioni di euro. Non una cifra enorme, ma considerando anche l'età del calciatore è consona. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i dettagli sul rinnovo di Padelli <<<