Calciomercato Udinese – Tisserand fa la sua scelta: ecco dove giocherà

Il giocatore ex Fenerbache e Wolfsburg dopo essere stato vicino all'Udinese ha scelto dove giocherà. Le ultime sul talento Marcel Tisserand

Redazione

Il difensore centrale Marcel Tisserand dopo essere stato vicinissimo all'Udinese per tutto il mese di Giugno e buona parte del mese di Luglio, ha scelto quale sarà la sua prossima destinazione. Niente bianconeri nel suo futuro, ma un'altra squadra ed un progetto completamente diverso da quello della società di Gino Pozzo. Parliamo di un giocatore che ha scelto una destinazione che sta prendendo sempre più quota nell'ultimo periodo, ma che non è mai stata una grande meta per chi ambisce al grande calcio. Scopri dove il talento ex Wolfsburg si andrà a giocare le sue carte. Da esubero a titolarissimo, ma il campionato non è di prima fascia.

La scelta è stata fatta, ora mancano solo le firma sui documenti, ma Marcel Tisserand (salvo clamorosi imprevisti o colpi di scena) sarà un nuovo giocatore del Al-Ettifaq. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di dire la sua e fare la differenza. Solo nelle prossime ore si potranno avere delle informazioni in più su questo passaggio di mercato. Alla fine la scelta del centrale è stata chiara ed ha preferito i soldi alla possibilità di fare parte di un progetto sportivo ambizioso. Adesso inizierà la sua nuova avventura in un campionato non di primo livello e le sorprese potrebbero essere alla porta.

I dettagli del trasferimento

L'indennizzo che è stato versato nelle casse del Fenerbache non dovrebbe essere di grande entità, visto che parliamo di un giocatore che era oramai ai margini della sua società e alla ricerca di una nuova destinazione. Questa separazione è stato un bene per entrambe le parti, visto che adesso Tisserand avrà la possibilità di farsi notare ed essere impiegato.