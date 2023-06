Mercato Udinese – Il Toro non molla / Contatti in corso con Pereyra

I piemontesi non mollano il bianconero. I contatti tra la squadra del capoluogo di regione e l'argentino si intensificano in queste ore

L'Udinese non sa ancora quale sarà il futuro del suo capitano. La squadra è arrivata alla fine di giugno con un punto di domanda gigantesco sul giocatore più importante di tutta la rosa. Questa situazione va sistemata il prima possibile, anche perché da dopodomani Pereyra sarà ufficialmente libero di firmare con qualsiasi società del nostro calcio. Negli ultimi mesi sono stati registrati gli interessamenti di una valanga di squadre, ma alla fine di vero c'è sempre stato ben poco. Proprio per questo motivo la società crede ancora in un possibile rinnovo se non fosse che in queste ultime ore una squadra nello specifico sta facendo il massimo per strapparlo alla famiglia Pozzo.

Il Torino di Ivan Juric ed Urbano Cairo vuole affidare la sua mediana al calciatore ex Watford e che ha già giocato in quel di Torino con la maglia dei bianconeri. Ad oggi non è ancora scritto nulla, ma Tuttosport segnala che i contatti proseguono e addirittura si stanno intensificando proprio in queste ore. L'Udinese sa che il capitano deciderà e comunicherà la scelta proprio alla società. Per questo motivo non si è ancora totalmente coperta, anche se pare aver già individuato il profilo perfetto per rimpiazzare il centrocampista. Ecco di chi stiamo parlando.

Il rimpiazzo — La trattativa con Riccardo Saponara continua ad intensificarsi e questo è un segnale non proprio positivo sul futuro del Tucu. In caso di addio del jolly bianconero è molto probabile che il sostituto possa essere un altro giocatore in grado di ricoprire più ruoli, ma con doti spiccatamente offensive. Ad oggi non resta altro che aspettare, il tempo stringe e sicuramente la decisione del Tucu arriverà prima dell'inizio del ritiro (fissato per il sette luglio).