Mercato Udinese – Non solo la Turchia per Becao / Le ultime sul brasiliano

Non solo la Turchia sul giocatore dell'Udinese Rodrigo Becao. Non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato sul difensore brasiliano

Rodrigo Becao ha deciso il suo futuro e salvo clamorosi colpi di scena quest'estate sarà addio alla maglia bianconera per cercare una nuova avventura. Sono tante le squadre che vogliono assicurarsi un talento di questo livello e le pretendenti arrivano da tutta Europa. Ora tocca alla dirigenza riuscire a ricavare il massimo dalla cessione del difensore centrale. Ricordiamo che il suo contratto è in scadenza nel 2024. Proprio per questo motivo sarà difficile ricavare diversi milioni dalla sua cessione, ma anzi bisognerà accontentarsi e soprattutto evitare a tutti i costi un nuovo possibile caso Jens Stryger Larsen. Nel frattempo andiamo a vedere l'ultima società che in ordine cronologico ha chiesto info per la sua cessione.

Secondo Sportitalia in questi ultimi istanti ha intenzione di fare sul serio il Torino di Ivan Juric. La squadra di Urbano Cairo vuole rinforzarsi e provare l'assalto all'Europa nel corso della prossima annata, Rodrigo sarebbe un ottimo colpo per poter rinforzare la difesa a tre. La squadra piemontese, però, si aggiunge a tutte le altre che fanno parte di questa grande sfida. Solo in Italia sono tre i team che hanno mostrato interesse per il difensore centrale. La prima è il Napoli di De Laurentiis, seguito dai neroazzurri di Simone Inzaghi e proprio il Toro citato in precedenza.

Non dimentichiamo la Turchia — Se in Italia ci sono tanti interessamenti, dalla Turchia sono arrivati delle vere e proprie offerte. Il Fener vuole fare sul serio ed ha tutta la voglia di assicurarsi un calciatore con queste qualità. Non sarà semplice riuscire a metterlo sotto contratto, ma i sei milioni messi sul piatto sono l'unica offerta ufficiale registrata per il brasiliano. Ricordiamo che i bianconeri hanno intenzione di conquistare almeno dieci milioni dal suo addio.