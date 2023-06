Udinese – Non solo la Turchia per Becao / La giornata bianconera

Il mercato sta ufficialmente entrando nel vivo. La squadra di Andrea Sottil sa che dovrà difendersi dalle avances dei migliori club del nostro campionato. Sono in tanti e tutti interessati a giocatori differenti. In queste ultime ore sembra essere l'oggetto del desiderio il difensore centrale Rodrigo Becao . Il brasiliano ha dato dimostrazione di essere un ottimo calciatore su cui fare affidamento. Il suo contratto in scadenza nel 2024 permette a diversi club di avvicinarsi e provare il colpo per la difesa. Sappiamo benissimo che c'è un interesse da parte del Fenerbache , ma sembra non essere l'unica squadra.

Proprio oggi si sono fatti vivi anche Ausilio e Marotta che devono rinforzare la loro retroguardia, vista soprattutto la partenza scontata di Milan Skriniar. Sanno che Becao sarebbe perfetto per la difesa a tre di mister Simone Inzaghi e il prezzo favorevole non può fare altro che aumentare l'interesse. Solo con il passare del tempo scopriremo se effettivamente il team di Milano proverà a chiudere questa trattativa o si tratta di un semplice sondaggio. Prima di chiudere annotiamo anche l'ennesima offerta per il parametro zero Roberto Pereyra. Il Monza ha messo sul piatto due milioni a stagione per il calciatore argentino. Ora tocca alla dirigenza correre ai ripari. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i dettagli dell'offerta fatta dal Monza: i dettagli del possibile addio <<<