Mercato Udinese – In Turchia sono sicuri / Pereyra firmerà per il Besiktas

Il centrocampista argentino Roberto "El Tucu" Pereyra sembra essere pronto per la sua nuova avventura. Dalla Turchia tutti stanno confermando che il suo passaggio al Besiktas sembra essere oramai una semplice questione di tempo. Il calciatore è pronto a firmare un biennale a più di due milioni a stagione, 2,1 per l'esattezza. Federico Pastorello da diverse ore è già in quel di Istanbul e sta trattando tutti i dettagli prima di chiudere a titolo definitivo questa importante operazione. Nel frattempo Pereyra è ancora ad Udine per prepararsi al meglio alla nuova stagione. Sicuramente questa decisione ha comportato un mese di stop aggiuntivo per l'argentino, visto che oramai siamo arrivati al primo di Agosto e ancora non ha firmato un contratto in maniera ufficiale. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Un centrocampista e un difensore: ecco la lista di mister Sottil <<<