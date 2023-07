Udinese – Difensore e centrocampista: ultime richieste di Sottil / La giornata

Mister Andrea Sottil sta facendo i suoi ultimi nomi prima dell'inizio di questa stagione. Caccia ad un difensore e ad un centrocampista

Il difensore e il centrocampista, sono queste le ultime due richieste di mister Andrea Sottil per completare il mercato della squadra bianconera. Ad oggi il sostituto di Becao è stato individuato con l'acquisto di Kabasele, ma sicuramente servirà un altro elemento per poter rinforzare e soprattutto essere sicuri di non aver alcun tipo di problema nel corso della stagione (proprio come capitato solo un anno fa). Ad oggi sono diversi i nomi interessanti e che piacciono al tecnico bianconero. Il primo arriverebbe dalla Vecchia Signora e stiamo parlando di De Winter. Al momento c'è parecchia concorrenza, bisogna vedere cosa sceglierà il difensore ex Empoli.

Il secondo nome arriva dalla Francia e stiamo parlando del difensore centrale del Monaco Matsima. Un centrale che sta dimostrando di essere in ottima forma e soprattutto che rispecchierebbe a pieno un investimento in stile Udinese. Giocatore giovane che non costa molto e che garantirebbe un'ottima rendita con il passare del tempo. La cifra che chiede il team monegasco si aggira sui 6/7 milioni di euro, vedremo se effettivamente la squadra affonderà il colpo nelle prossime giornate. Non solo la difesa, ma si tratta anche nel mezzo. In queste ore si chiude per il centrocampista.

Il centrocampista — Il nome per il centrocampista è scritto. Stiamo parlando di Giovanni Fabbian. Il calciatore arriverà dai neroazzurri di Milano e persino il suo agente ha confermato l'interesse completo per il trasferimento in una piazza importante come quella di Udine. Sembra essere solo questione di tempo prima che i neroazzurri trovano l'accordo per Samardzic e di conseguenza Fabbian possa diventare a tutti gli effetti un calciatore importante anche per il club bianconero. Ricordiamo che l'italiano arriverà in Friuli in prestito con diritto di riscatto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. In arrivo il nuovo Becao <<<