Calciomercato Udinese – Tutti vogliono i bianconeri, ma Pozzo non ci sta

Sono tante le squadre che cercano giocatori bianconeri in vista del mercato di Gennaio, ma Pozzo ha un'idea completamente diversa

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra guidata da Andrea Sottil non può fare altro che godersi questa incredibile classifica. La società friulana ha collezionato sei vittorie di fila e siamo già ad otto risultati utili consecutivi. Quello di domenica, però, sarà un crocevia molto importante perché la società ha la chance di poter mettere in difficoltà un team ben costruito come quello biancoceleste di Maurizio Sarri. Nel frattempo i campioncini friulani iniziano ad essere messi sotto osservazione sul mercato. Il presidente Giampaolo Pozzo ha un'idea completamente diversa da quella dei migliori club europei.

Sono veramente tanti i giocatori che hanno sorpreso tutti, come il centrocampista o fantasista tedesco Lazar Samardzic. Tante squadre lo hanno messo al centro dei loro obiettivi di mercato e di conseguenza adesso parte una vera e propria lotta per poter mantenere il contratto. Dall'altra parte tra le tante squadre interessate si registra un possibile avvicinamento da parte dei rossoneri attualmente campioni d'Italia. La politica bianconera è chiara i giocatori di un certo livello non verranno mai venduti durante il mercato invernale. La rosa non può essere smantellata e non veniva fatto quando le cose non andavano per il verso giusto figuriamoci ora che tutto sembra andare per il meglio.

Non solo il tedesco

Anche un difensore centrale come Rodrigo Becao deve essere difeso soprattutto dagli assalti delle big del campionato inglese. Società come l'Everton hanno già mostrato un grande interesse quest'estate e potrebbero tornare alla carica nei prossimi mesi. Non dimentichiamo anche il Tottenham di Antonio Conte che aveva provato a soffiarlo quest'estate ai friulani. Il tandem formato da Pozzo e Marino sarà atteso da un duro scontro invernale. Tantissimo lavoro da fare per poter mantenere quella che si sta mostrando come una rosa a dir poco competitiva. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul calciomercato. Due nomi messi sotto osservazione. La dirigenza studia il colpo <<<