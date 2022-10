News Udinese – Il momento della decisione: Becao ci sarà all’Olimpico?

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Una partita difficile in cui servono tutti i titolari: le ultime su Becao

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. La prossima partita si prospetta molto complicata, visto che allo stadio Olimpico ad accogliere l'Udinese ci saranno i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri. Domenica alle ore 15 una vera e propria battaglia prenderà vita in quel di Roma. Il mister Andrea Sottil sa che per uscire vittorioso da un'arena piena di storia come quella romana, ha bisogno di tutti i componenti del team. Nelle ultime ore si sta lavorando molto sul recupero del vero perno centrale della difesa bianconera: Rodrigo Becao. Ecco se il brasiliano riuscirà ad esserci tra due giorni.

Secondo la Gazzetta dello Sport è già tutto deciso e il comandante della difesa a tre sarà presente all'Olimpico di Roma. Una notizia che non può fare altro che lasciare soddisfatti tutti i tifosi bianconeri. Con il brasiliano al centro della retroguardia sappiamo che la partita cambia e si potrà interpretare in un altro modo. Gli inserimenti e soprattutto la grande intesa con il capitano Pereyra sono stati di grande aiuto nel filotto di sei vittorie consecutive. Non è un caso che proprio Becao sia stato inserito tra i migliori giocatori della nostra Lega nel mese di Settembre. Ecco come potrebbe scendere in campo il team bianconero.

La probabile formazione

Con il rientro del centrale dovrò accomodarsi in panchina (salvo clamorosi colpi di scena) il camerunense Enzo Ebosse. Dovrebbe tornare titolare la difesa a tre composta da Becao, Jaka Bijol e Nehuen Perez. A centrocampo è ancora ballottaggio aperto tra le diverse mezz'ali, così come in attacco visto che Beto è fenomenale soprattutto quando entra dalla panchina.