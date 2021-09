Calciomercato Udinese – “Stanno negoziando” / Adesso è tutto chiaro!

Martedì 31 agosto le porte dello Sheraton di Milano sono state sigillate. La 20 squadre di Serie A non possono più acquistare calciatori. Ovviamente, invece, il mercato degli svincolati è ancora apertissimo ma questo al momento non ci interessa.

L'Udinese è stata una delle squadre più attive sul mercato in Italia. La dirigenza bianconera si è rimboccata le maniche e ha dato il via ad un nuovo progetto. Fuori De Paul e Musso, dentro 5 giovanissime promesse. Ma non perdiamo altro tempo. Arriviamo al dunque .

Nel resto del mondo ci sono alcuni mercati che sono ancora apertissimi. Che cos'hanno in comune Nzola e Okaka? La loro permanenza in Italia potrebbe finire in men che non si dica.Ecco che cosa sta succedendo <<<