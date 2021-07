Mercato Udinese – Bianconeri su Udogie, ma l’Atalanta…

Il club bianconero vuole rinforzare le corsie esterne. Piace Udogie dell'Hellas Verona, ma c'è da battere la concorrenza dell'Atalanta

Si accende il mercato dell'Udinese. I tifosi, dopo le cessioni di Juan Musso e Rodrigo De Paul, si aspettano rinforzi importanti. La società bianconera è abitutata a cedere i proprio big ed ogni volta riesce a sostituirli in maniera eccezionale. Non sarà facile trovare gli eredi dei due argentini, ma Marino ed i suoi collaboratori sono già al lavoro. Come nuovo portiere, sono stati sondati diversi profili. Al momento, il preferito sembra essere Jesse Joronen del Brescia. Rimangono vive anche le piste che portano a Luis Maximiano, Agustin Rossi e Matheus. Per il centrocampo, piacciono molto Junior Messias del Crotone e Robin Quaison, vecchia conoscenza del nostro campionato, attualmente in forza al Mainz. Inoltre, i friulani sono alla ricerca di un esterno che possa far rifiatare Nahuel Molina o Marvin Zeegelaar. Vediamo gli ultimi aggiornamenti.