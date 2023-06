Udinese – Il nome per la porta e il prossimo team di Arslan / La giornata

Si conclude un'altra giornata in quel di Udine ed è sempre il mercato a farla da padrona. Gli argomenti del giorno sono due, il primo riguarda il nuovo portiere mentre il secondo l'addio definitivo del centrocampista turco Tolgay Arslan. Partendo dal mercato in entrata possiamo vedere come la società si sta muovendo per cercare di garantirsi l'estremo difensore del futuro. Il nome individuato nelle ultime ore è quello di Barosi della Juve Stabia. Il portiere ha fatto molto bene in Lega Pro ed adesso potrebbe arrivare la chance tra i grandi. Ricordiamo anche che i due portieri dell'Udinese non sono più giovanissimi visto che Silvestri ha 32 anni e Padelli addirittura 38. Proprio per questo motivo ci si sta iniziando a guardare intorno.