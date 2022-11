Calciomercato Udinese – Ufficiale: Axel Guessand rinnova fino al 2027

Ieri pomeriggio è arrivata l'ufficialità e Axel Guessand si prepara ad una lunga carriera in bianconero. Il suo contratto è stato rinnovato

La squadra bianconera non solo si sta muovendo sul campo per preparare al meglio il proibitivo incontro con il Napoli di Aurelio De Laurentiis, ma vuole fare la differenza anche sul mercato. Nelle ultime ore è arrivata una notizia importante con un talento come Axel Guessand che ha firmato il suo rinnovo nero su bianco. Sicuramente un momento importante per il giovane francese che con il tempo avrà sicuramente la sua occasione anche con la prima squadra. Il suo contratto è stato prolungato fino al prossimo 2027. Arrivato quest'estate a costo zero, adesso non vede l'ora di potersi prendere la sua possibilità anche sul campo da gioco.

Al momento il centrale francese si sta facendo le ossa in primavera. Quest'anno è uno dei punti centrali della squadra che si trova in posizioni tutt'altro che ottime in classifica. In nove presenze (tutte da titolare) e in cui ha giocato per praticamente tutto l'incontro, ha messo a segno anche un gol ed un assist. Si parla di un talento che ha già esordito nella seconda categoria francese ed ora si prepara anche al prossimo step, quello di avere una possibilità dall'inizio anche nella massima serie del calcio italiano. Proprio le sue ottime prestazioni, lo hanno portato a sancire questo rinnovo di contratto.

Un futuro roseo — Ricordiamo a tutti che parliamo di un difensore molto giovane (classe 2004) che ha tutte le carte in regola per poter farsi notare nel mondo del calcio dei grandi. Una corporatura massiccia e quasi due metri di altezza per un giocatore che ha appena raggiunto la maggior età. Con l'iniziare del nuovo anno chissà che Andrea Sottil non li affidi un ruolo importante anche all'interno della prima squadra, vista la carenza proprio nella retroguardia stroncata per via degli infortuni.