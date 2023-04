Calciomercato Udinese – Bradaric in bianconero? Macché, ecco la verità

Il calciatore croato è stato accostato alla formazione di Andrea Sottil in queste ultime ore. Non perdere tutte le ultime in vista dei match

Il laterale della Salernitana Bradaric è stato accostato nelle ultime ore alla società bianconera. Stiamo parlando di una trattativa non semplice tra due squadre che da diversi anni riescono anche a cambiarsi diversi giocatori. Ad oggi, però, bisogna analizzare questa trattativa nei minimi dettagli, anche perché l'Udinese nonostante la partenza di Destiny Udogie non ha tutto questo bisogno di avere un altro esterno sulla fascia sinistra. La società gestita dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino è stata chiara sin da subito. Infatti si è mossa bene sul mercato ed anche con largo anticipo proprio per poter trovare una soluzione a questo addio che è già confermato da più di una stagione.

L'Udinese non ha nessuna intenzione (al momento) di chiudere una trattativa con la Salernitana per questo giocatore. Demagoj Bradaric sicuramente poteva fare comodo alla società dei Pozzo, ma fino a qualche mese fa. Nelle ultime settimane il team friulano si è mosso benissimo sul mercato ed infatti si è già assicurato due esterni che possono benissimo ricoprire il ruolo del calciatore italiano. Il primo è Hassane Kamara che arriva direttamente dal Watford e su cui la società deve puntare forte quasi per obbligo vista la spesa. 18 milioni è costato il cartellino del calciatore e di conseguenza c'è l'esigenza di renderlo un pezzo pregiato.

La seconda alternativa — Come se non bastasse, negli ultimi mesi l'Udinese ha chiuso anche per Jordan Zemura. Il primo calciatore dello Zimbabwe che giocherà nel campionato italiano. Lui arriverà a parametro zero, ma nelle ultime due stagioni ha fatto vedere delle ottime doti tecniche ed infatti è una "steal" (per dirla alla inglese) quella fatta dalla dirigenza friulana. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri. L'Udinese dovrà fare a meno di giocatori davvero importanti come Isaac Success e Simone Pafundi. Il punto sulle loro condizioni <<<