Udinese – Ufficiale: Lorenzo Lucca è un nuovo calciatore bianconero

Il centravanti della nazionale Lorenzo Lucca è un nuovo calciatore dell'Udinese . In questi minuti la società ha ufficializzato il nuovo acquisto tramite i suoi canali social ed un comunicato sul sito. Un acquisto che sicuramente aiuterà in vista della stagione che inizierà il prossimo 20 Agosto contro la Vecchia Signora di Max Allegri. Ad oggi è la terza punta che si contenderà per un unico posto, anche se in uscita ricordiamo che continua ad esserci il bomber portoghese Beto. Oggetto del desiderio di diversi top club italiani ed europei. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere tutti i dettagli di questa trattativa conclusa nel giro di un paio di settimane.

L'Udinese ha trovato sin da subito l'accordo con il Pisa. La scintilla è scoccata appena ci si è accorti che l'Ajax non avrebbe esercitato il suo diritto di riscatto. Proprio per questo motivo la squadra si è fiondata sul giocatore ed ha chiuso in prestito con diritto di riscatto fissato ad otto milioni di euro. Una trattativa di buon livello che ha permesso al club di potersi assicurare una potenziale star a delle cifre consone. Ora toccherà al giocatore mostrare le sue qualità (che non sono in dubbio) e soprattutto riuscire a limare qualche tratto del suo carattere non proprio eccellente.