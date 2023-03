Udinese – Ufficiale: Zeegelaar torna ad essere un giocatore bianconero

Proprio in questi minuti è arrivata una nuova ufficialità all'interno del mondo bianconero. Marvin Zeegelaar torna ad essere dell'Udinese

Adesso è ufficiale: Marvin Zeegelaar torna ad essere un calciatore bianconero. Il difensore centrale/laterale dell'Olanda vestirà la maglia del club del Friuli Venezia Giulia per la terza volta in carriera. Un colpo che è definibile come obbligatorio dopo tutti gli ultimi infortuni che ci sono stati all'interno della squadra. Il suo rientro potrà dare una grossa mano a mister Andrea Sottil che avrà una scelta in più al centro della difesa e di conseguenza potrebbe anche mettere in campo qualche nuova idea. Non dimentichiamo che il calciatore ex Watford ha praticamente ricoperto tutti i ruoli della difesa all'interno della sua carriera. Anche per questo è definibile come un jolly sotto tutti i punti di vista.

Ad oggi la difesa torna ad avere una lunghezza buona per le restanti partite di campionato. Dopo l'intervento di Enzo Ebosse la coperta era davvero troppo corta ed infatti la squalifica di Jaka Bijol contro lo Spezia aveva buttato il team in una situazione molto complicata. Dopo questo ultimo innesto, però, non ci sono più scuse e bisogna provare un assalto finale alle posizioni che contano. L'obiettivo annunciato dai Pozzo ad inizio stagione era quello del ritorno in Europa dopo diverse annate, chissà se i bianconeri riusciranno a coronare questo piccolo sogno.

Il contratto firmato — Marvin si è legato all'Udinese fino alla fine di questa stagione. Questi mesi saranno molto importanti per lui anche per potersi rilanciare dopo non aver giocato in nessun team dallo scorso Luglio (data in cui è scaduto il contratto con i friulani). Questa sarà la sua quinta stagione con la maglia bianconera ed ha collezionato ben 66 presenze tra campionato e coppe con la maglia del club dei Pozzo.