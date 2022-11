News Udinese | C’è la data: il 25 novembre Sottil ritroverà il gruppo

I bianconeri hanno rivelato la data in cui si ritroveranno per preparare al meglio la seconda parte di stagione e non solo

I bianconeri si apprestano a cominciare i preparativi in vista della ripresa della Serie A. Infatti è arrivata l'ufficialità che dopo circa due settimane di vacanze, i bianconeri si ritroveranno il 25 novembreal Bruseschi per mettere fin da subito nel mirino la gara del 4 gennaio in casa contro l’Empoli di Paolo Zanetti. Il tecnico Andrea Sottil avrà a disposizione tutta la rosa tranne Enzo Ebosse, protagonista al Mondiale con il suo Camerun. Il tecnico piemontese potrà così lavorare nuovamente sulla preparazione dei suoi dopo l’evidente calo di brillantezza tra fine ottobre e inizio novembre.

Non sembra esserci attualmente, almeno stando ai rumors, l’intenzione di effettuare la nuova preparazione lontano da Udine. Le strutture dell’Udinesed’altronde sono all’avanguardia e non sembra neanche necessario uscire dal Bruseschi per poter lavorare al meglio. Per quanto riguarda le amichevoli, anche qui nulla di ufficiale, ma sempre secondo le indiscrezioni ci sarà una serie di test per dare la possibilità ai bianconeri di testare il proprio lavoro sul campo da gioco.

Ritiro al Bruseschi — Una sosta che quindi non dovrebbe presentare grossi viaggi o sorprese particolari, con Sottil pronto a focalizzarsi sui punti deboli mostrati dalla squadra in questo avvio di stagione. Con la salvezza ormai una formalità, c'è quindi la possibilità di potersi concentrare sulla crescita dei giovani talenti mostrati in questi mesi. Sognando, perché no, magari di confermare l'attuale piazzamento cercando di scalare quell'ulteriore gradino che significherebbe ritorno in Europa.