Mercato Udinese – Le ultime sul caso Stryger Larsen / Una nuova destinazione

La squadra continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Intanto è arrivata una vittoria che riporta umore e buonissime speranze in vista del futuro. Ora bisogna continuare sulla strada intrapresa e sicuramente non fermarsi ai primi ostacoli.

Occorre trovare una soluzione il prima possibile, perché questa attesa non è proficua né per il team bianconero tantomeno per il difensore in questione. Andiamo a vedere quale potrebbe essere una soluzione valida e che potrebbe fare la differenza. Tutte le ultime sul caso Stryger Larsen. La novità potrebbe essere dietro l'angolo <<<