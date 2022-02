Notizie Udinese – Ancora in gol: Marino si gode l’affare / Pronto per Udine

Il talento ha già svolto le visite mediche per la società bianconera, ma il team di Gabriele Cioffi lo potrà avere solo tra qualche mese

Il giocatore al centro dell'articolo ha svolto le visite mediche per l'Udinese neanche una settimana fa. Subito dopo è ritornato in Inghilterra per poter continuare a giocare e migliorare, stiamo parlando di Festy Ebosele. Il classe 2002 ha stregato una delle leggende del calcio inglese: Wayne Rooney. Non vede l'ora di poter fare il salto tra le grandi del calcio, dato che per il momento gioca in Championship (la Serie B inglese). Intanto ieri ha aiutato il team ad ottenere altri punti importantissimi per ottenere la salvezza. Andiamo a vedere in che modo.