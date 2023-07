Calciomercato Udinese – Ultimo nome per l’attacco è Wlodarczyk / Il punto

L'ultimo nome per l'attacco dell'Udinese arriva dalla Polonia. Stiamo parlando di un calciatore molto interessante ed ancora molto giovane che ha tutte le qualità per mettersi in mostra sul campo da gioco. Stiamo parlando di Szymon Wlodarczyk. L'attaccante polacco è cresciuto nelle giovanili del Legia Varsavia e quest'anno è arrivata la sua prima stagione tra i grandi. Acquistato nel corso della scorsa estate dal Gornik Zabrze ha messo a referto ben nove gol in poco più di trenta presenze. Proprio grazie a queste qualità si è preso gli interessamenti da parte di diverse società del nostro campionato e di tutta Europa. L'unico punto di domanda per l'Udinese è lo spazio a disposizione. In questo momento la squadra ha decisamente troppi attaccanti in rosa e di conseguenza servono diverse cessioni prima di poter completare un altro acquisto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. I neroazzurri su Lazar Samardzic <<<