Ex Udinese – Pablo Marì lascia l’Arsenal / Ufficiale la firma con il Monza

Pablo Marìnon è più un calciatore dell'Arsenal. Ad annunciarlo è stato proprio il club di Londra sui suoi canali social. Oltre alla fine del rapporto è stata augurata buona fortuna ad un talento che in Italia sta facendo ed ha fatto molto bene. Il Monza scattata la salvezza ha deciso di riscattarlo e di conseguenza dopo un anno di prestito, continuerà l'esperienza del centrale spagnolo in Italia. Si parla di un affare molto interessante e che sicuramente rende ancora più forte una squadra in continua crescita come quella brianzola. Pablodovrebbe firmare un contratto che lo legherà alla società biancorossa per almeno un paio di stagioni. Vedremo se continuerà a tenere i ritmi stratosferici avuti con l'Udinese nello scorso campionato e con il Monza durante tutta l'ultima stagione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulle uscite. Lazar Samardzic si prepara all'addio <<<