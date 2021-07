Calciomercato Udinese – Un altro obiettivo sta per sfumare, ecco le ultime

L'Udinese è sempre alla ricerca di una punta. I giocatori tenuti sotto osservazione sono tanti ma uno potrebbe sfumare definitivamente

L'Udinese continua a preparare la stagione che verrà. Oggi pomeriggio sarà ospite del Lens in Francia per un'amichevole. MisterGotti punterà ancora sulle certezze della sua rosa: il modulo di partenza infatti sarà ancora il 352. Ulteriori esperimenti si proveranno a gara in corso ma il tecnico, per il momento, è deciso a puntare forte ancora sul modulo dello scorso anno. Ma una volta concluso il mercato potrebbero esserci delle sorprese. L'idea dell'allenatore bianconero è quella di cambiare l'assetto della squadra e indirizzarlo verso un 4231 (provato più volte nelle prime uscite stagionali). Ma, appunto, molto passa dal mercato. L'Udinese è sempre a caccia di un difensore centrale, di un centrocampista di qualità e di una prima punta. E proprio sull'attaccante ci sono delle novità. Scopriamole insieme.

Addio alla Serie A

Dopo Lammers e molto probabilmente Lapadula, Marino dovrà depennare un altro obiettivo dalla sua lista. Infatti i bianconeri si erano interessati a Kouame della Fiorentina, impegnato in queste settimane con le Olimpiadi di Tokyo. L'ivoriano è in uscita da Firenze e cerca una nuova piazza dove ritrovare continuità e prestazioni dopo l'infortunio al ginocchio del 2019. Ma nelle ultime ore, secondo Sky sport, due club stranieri stanno facendo sul serio per l'attaccante: si tratta di Friburgo e Anderlecht. Ma qual è la valutazione del giocatore?

Le cifre

La Fiorentina valuta il giocatore 12milioni di euro. Inoltre la dirigenza viola è intenzionata a cederlo definitivamente o, in alternativa, in prestito con obbligo di riscatto. La valutazione alta e la formula richiesta dai viola non hanno fatto scattare la scintilla in Marino per accelerare sul giocatore. Difficilmente l'Udinese concentrerà gran parte delle sue risorse su un unico ruolo, considerando il fatto che ci sono altri buchi da coprire ancora. Si attendo novità nelle prossime ore.