Udinese – Adesso è ufficiale: Zemura è un nuovo calciatore bianconero

L'Udinese ufficializza quella che è stata una vera e propria trattativa lampo. In questi istanti è arrivato il comunicato da parte della società che sancisce quello che sarà un nuovo innesto in vista della prossima stagione. Il calciatore che ha firmato per il team del Friuli Venezia Giulia è Jordan Zemura . Proprio ieri mattina si sono susseguite le prime voci su questo nuovo acquisto che andrà a sostituire le prestazioni di Destiny Udogie (promesso sposo del Tottenham). Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino non ha perso tempo e ad oggi si è già assicurato con tanto di post ufficiale su tutti i canali social il calciatore ex Bornemouth. Adesso andiamo a vedere tutti i dettagli di questa trattativa che ha portato il calciatore dello Zimbabwe a firmare per il club dei Pozzo.

La carriera

Il difensore laterale nasce in Inghilterra nel 1999, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Charlton nel 2019 viene ingaggiato dal Bornemouth. Squadra in cui ha giocato le prime partite a livello professionistico e soprattutto in cui si è reso partecipe di una fantastica cavalcata che ha portato alla promozione (dalla Championship alla Premier League) nel corso della passata stagione. Adesso arriverà ad Udine e dovrà cogliere un'eredità molto importante, ma come detto in precedenza le qualità per fare bene ci sono tutte.