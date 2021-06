Calciomercato Udinese – Tra gli obiettivi van Hooijdonk Jr.

L'Udinese valuta il profilo di van Hooijdonk Jr., figlio d'arte ex NAC Breda con ottime prospettive e margini di crescita

Inizia giugno. In casa Udinese si ha voglia di scoprire il futuro. In attesa di novità sul futuro della panchina in casa friulana. Il mercato però non attende. Gli uomini di mercato di Pierpaolo Marino iniziano a monitorare e valutare occasioni di mercato. Inizia il periodo di calciomercato, un periodo dell'anno bollente per procuratori, dirigenti e calciatori. Van Hooijdonk Jr. è l'ultimo nome considerato a Udine, è un attaccante di grande prospettiva. L'ex NAC Breda si rivela un'ottima occasione di mercato. Il giocatore si svincola dalla sua attuale squadra ed è una possibile operazione a costo zero. Ecco gli ultimi aggiornamenti di mercato in casa Udinese.

VAN HOOIJDONK JR - L'attaccante olandese classe 2000 ha giocato nell'ultima stagione nel NAC Breda in seconda divisione olandese. La sua squadra ha fallito la promozione in Eredivise e il giocatore ha deciso di separarsi dal suo attuale club. Un'ottima occasione di mercato a parametro zero. Un giovane d'arte di molte speranze e di prospettiva. Nella sua esperienza al NAC Breda si sono intraviste alcune sue doti tecniche. Il calciatore ha trascinato il suo ex club con numeri importanti per un giocatore di 21 anni. Nell'ultima stagione al NAC Breda 15 gol realizzati in 28 partite di campionato. L'Udinese lo monitora da molto tempo: il calciatore già ha fatto intravedere il suo potenziale nelle giovanili.

LA PERLA DEL SUD - Il soprannome del NAC Breda, un club storico in Olanda che nell'ultimo periodo ha reso ben sotto le aspettative dei tifosi. Pierre Van Hooijdonk, è uno dei giocatori più importanti della storia del NAC Breda. Il padre dell'attuale obiettivo dell'Udinese è considerato come uno dei migliori tiratori di punizioni nella storia del calcio. Un centravanti massiccio dotato di ottima tecnica. A fine carriera è diventato il consigliere dei grandi talenti olandesi in nazionale come Sneijder.