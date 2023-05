Notizie Udinese – Momento no per Pafundi / Il punto sull’infortunio

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Le ultime sull'infortunio del fantasista Simone Pafundi

Il baby fenomenoSimone Pafundi non sta vivendo una grandissima stagione. Quest'anno era partito benissimo con la Primavera, mostrando a tutti le sue grandi doti e dando sfoggio delle qualità incredibili. In pochissime giornate la maggior parte degli addetti ai lavori si sono accorti di avere tra le mani un giocatore che non ha nulla a che vedere con il campionato dei giovani. Simone era già pronto per un posto nell'Udinese che lottava per le prime posizioni della classifica. Da quando è stato integrato in pianta stabile con la prima squadra della società friulana, però, non tutto è andato per il verso giusto. Le due convocazioni in nazionale sono sicuramente il momento più alto, ma il suo andamento con la squadra di club è quasi totalmente da dimenticare.

Le aspettative sul suo conto sono altissime e questo lo sappiamo tutti, anche perché oltre a tutti i giornali ci ha pensato lo stesso commissario tecnico Roberto Mancini a caricarlo di responsabilità. In questa stagione con l'Udinese, però, non sono mai arrivate delle grosse chance per mettersi in mostra. Nelle ultime ore, inoltre si è aggiunta la beffa oltre al danno. Contro la Cremonese negli ultimi minuti ha subito un infortunio alla spalla che lo ha lasciato fuori anche questo venerdì.

Senza occasioni — Le date del rientro non sono ancora chiare e di conseguenza in questi incontri dove il reparto offensivo è ridotto al lumicino e si sarebbe potuto mettere in mostra, sarà costretto a restare fuori. Il suo rientro non è ancora sicuro, ma potrebbe essere settimana prossima contro la Samdporia. Non c'è proprio fortuna per il fantasista che ha voglia di imporsi nel calcio dei grandi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sui prossimi incontri di campionato. Ecco il punto sul cambiamento degli orari dell'incontro di campionato tra Udinese e Napoli. Tutto può ancora cambiare <<<