News Udinese – Cosa succede al neo acquisto? / Martins non gioca più

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo, però, bisogna seguire le prestazioni dei calciatori bianconeri in prestito. Tra questi c'è anche Matheus Martins. Il brasiliano ha una grande voglia di mettersi in mostra e fare la differenza anche in Europa (alla pari di come ha fatto in Brasile). Dopo un buon avvio ed una buona integrazione con il Watford, però, sembra essere definitivamente sparito da tutti i radar. Non una situazione semplice per un calciatore che da pochi mesi è arrivato in Europa e di conseguenza rischia di andare in grande difficoltà mentale più che fisica.