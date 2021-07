Calciomercato Udinese – Messias ad un passo dal Torino

Il centrocampista del Crotone sembrerebbe essere molto vicino al trasferimento a Torino: bianconeri beffati?

In questi giorni l'Udinese è tornata al lavoro per preparare la prossima stagione. Dopo aver effettuato i primi test fisici ed atletici, la squadra potrà svolgere esercizi usando il pallone. Il ritiro vero e proprio si svolgerà dal 19 luglio al primo agosto a Sankt Veit. In Carinzia, i bianconeri troveranno diverse strutture all'avanguardia, come una moderna palestra e la piscina, oltre ai tre campi da calcio. Sia i tifosi che mister Gotti sperano di abbracciare qualche nuovo acquisto, prima della partenza per l'Austria. La società si sta impegnando molto per regalare al tecnico rinforzi importanti. Tuttavia, un obiettivo per il centrocampo rischia di sfumare. Ma vediamo i dettagli.