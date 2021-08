Calciomercato Udinese – Di Marzio annuncia: ”Oggi visite mediche”

Finalmente è tornata la nostra amata Serie A. Questo weekend sono scese in campo sedici squadre. All'appello mancano ancora i rossoneri di Stefano Pioli che se la vedranno stasera contro la Sampdoria. Alle 18:30 spazio a Cagliari-Spezia. Il campionato dell'Udinese è iniziato in modo pazzesco. I friulani hanno ottenuto un punto incredibile contro i ragazzi di Allegri, dimostrando tanta voglia e determinazione. Le gioie per i tifosi bianconeri potrebbero non essere finite qui. Infatti Gianluca Di Marzio ha praticamente annunciato il nuovo colpo di mercato portato a termine da Marino. Ecco di chi si tratta <<<