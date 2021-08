Udinese – Gotti: ”Spero che questo sia un nuovo inizio. Sul mercato…”

L'allenatore dell'Udinese è intervenuto nel post partita dopo la sconfitta contro la Vecchia Signora. Ecco le sue dichiarazioni

Redazione

L'Udinese pareggia 2-2 all'esordio in campionato. I gol di Pereyra e Deulofeu riportano in parità il doppio vantaggio iniziale dei bianconeri. Nel post partita della gara è intervenuto Luca Gotti per analizzare la prestazione dei suoi ragazzi. Queste le sue dichiarazioni.

Prestazione positiva

Al termine della gara, Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Dazn. ''A me il primo tempo non è dispiaciuto. Abbiamo preso gol al primo tiro in porta e siamo andati in difficoltà. Allegri ha preparato bene la gara. Per venti minuti abbiamo gestito la partita, non siamo stati una squadra provinciale. Poi al secondo tempo abbiamo preso l’altro gol. Le vere occasioni loro le hanno avute paradossalmente nel secondo tempo. Perciò il primo tempo non mi è dispiaciuto. La partita l’abbiamo preparata in questo modo, purtroppo il gol preso all'inizio cambia un po’ tutto, loro hanno gestito la partita con più tranquillita. Dobbiamo riconoscere anche il merito degli avversari. Sul secondo gol Dybala ha fatto una giocata da campione. E’ stata una gara dalle mille emozioni''.

Nuovo inizio

''Pereyra è un piacere averlo con noi. Riesce ad interpretare il momento della partita ed io cerco di spostarlo come credo possa rendere meglio in quel momento insieme alla squadra. L’anno scorso abbiamo perso diverse partite all’ultimo secondo. Oggi il var ha tolto il gol per un fuorigioco millimetrico. Spero che questo sia un nuovo inizio per noi e per Deulofeu. Il nostro modo di giocare? Il primo settembre quando avremo l’organico completo, cominceremo a darci delle idee precise rispetto ai giocatori in rosa. Ovviamente le caratteristiche dei giocatori inducono lo stile di gioco. In questo momento abbiamo cercato di crearci un certo tipo di presupposti, a fine mercato spero che possiamo essere più incisivi e proporre un tipo di calcio piacevole e fruttuoso''. Nel frattempo, ecco le pagelle di questa incredibile gara. Siete d'accordo con i nostri voti? <<<