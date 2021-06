Mercato Udinese – Vizeu in cerca di una nuova sistemazione

Dopo aver disputato l'ultima stagione in prestito al Cearà, Vizeu è tornato ad Udine. L'attaccante non rimarrà in Friuli: la situazione

Redazione

L'Udineseè al lavoro per regalare a Luca Gotti rinforzi importanti in vista della prossima stagione. Tuttavia, i bianconeri dovranno fare a meno dei due giocatori più importanti: Rodrigo De Paul e Juan Musso. Entrambi, dopo l'ennesimo campionato giocato ad alto livello, sono pronti per fare il salto di qualità. Il centrocampista si trasferirà all'Atletico Madrid per trentacinque milioni di euro, mentre il portiere è ad un passo dall'Atalanta. Affare da venti milioni. Il classe '94 è stato fortemente voluto da Gasperini che lo ritiene uno dei migliori nel suo ruolo. La società, oltre ad acquistare i sostituti degli argentini in partenza, dovrà trovare una sistemazione a tutti quei giocatori che non rientrano più nei piani. Tra questi, c'è Felipe Vizeu.

Vizeu cerca squadra

Felipe Vizeu è stato acquistato a febbraio del 2018 per 5 milioni di euro, dall'Udinese, firmando un quinquennale con il club italiano. Ha esordito con i friulani il 2 settembre successivo, nel match di campionato contro la Fiorentina. Tuttavia, l'attaccante non trova molto spazio con i bianconeri giocando complessivamente 5 partite (tutte in campionato) prima di venire ceduto in prestito al Gremio nel gennaio del 2019. Nella scorsa stagione, il brasiliano ha giocato al Cearà dove ha segnato cinque reti in ventisette partite. Bottino povero che non gli ha permesso di conquistare il riscatto con il club di Fortaleza. Il classe '97 è tornato, quindi, ad Udine, ma è sulla lista dei cedibili. Il suo futuro dovrebbe essere ancora in patria. Secondo alcuni media locali, Vizeu piace a diverse squadre che militano nella Serie A brasiliana, come Chapecoense e Recife. Nel frattempo, la società bianconera ha ceduto Ingelssona titolo definitivo all'Hansa Rostock e sta cercando una sistemazione anche per Ryder Matos, Teodorczyk,Vizeu, ed i giovani Ermacora e Compagnon. Bajic e Coulibaly hanno mercato, ma Gotti vuole prima portarli in ritiro per valutarli melgio.